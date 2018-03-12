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Оптимальный

Народный Инвестиционный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,50%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
17
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день
от 3 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 17:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 3 городах России
974
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Справочная информация
ЗАО «Народный Инвестиционный Банк»
Адрес
443010, г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36
Отделения и банкоматы
в городе Самара
Отделения 3 Банкоматы 8 посмотреть на карте
Телефоны
(846) 342-57-50

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