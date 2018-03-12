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Капитал

Новикомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
52 068
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 400 дней от 401 до 732 дней
от 1 000 ₽ 6,1 6,85 6,55 6,1
от 1 500 000 ₽ 6,2 7 6,75 6,2
от 31 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 400 дней от 401 до 732 дней
от 300 $ 0,2 0,3 0,35 0,3
от 25 000 $ 0,25 0,35 0,4 0,35
от 31 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 400 дней от 401 до 732 дней
от 300 € 0,01 0,15 0,2 0,15
от 25 000 € 0,02 0,2 0,25 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 11:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал» в 10 городах России
6 451
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Сайт
www.novikom.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 5 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-70-07 — единая справочная служба

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