Зарплатный Капитал
Новикомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
53 556 ₽
Ставка
7,2%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 31 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 400 дней
|от 401 до 732 дней
|от 1 000 ₽
|6,3
|7,05
|6,75
|6,3
|от 1 500 000 ₽
|6,4
|7,2
|6,95
|6,4
|от 31 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 400 дней
|от 401 до 732 дней
|от 300 $
|0,3
|0,4
|0,45
|0,4
|от 25 000 $
|0,35
|0,45
|0,5
|0,45
|от 31 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 400 дней
|от 401 до 732 дней
|от 300 €
|0,11
|0,25
|0,3
|0,25
|от 25 000 €
|0,12
|0,3
|0,35
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- зарплатный
- Особые условия
-
Вклад открывается держателю зарплатной карты, выпущенной банком.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 11:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зарплатный Капитал» в 10 городах России
5 275
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
- Адрес
-
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
- Сайт
- www.novikom.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-70-07 — единая справочная служба
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