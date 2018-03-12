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Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт банковской карты Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения, достижении пенсионного возраста, а так же если до пенсионного возраста осталось не более шести месяцев. Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 91 дня проценты пересчитываются по ставке 2,25% годовых, по истечении 181 дня - по ставке 2,75% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 19.02.2018 11:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.