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Почетный

Евроальянс, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 100 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
113 257
Ставка
7,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 271 день 365 дней 395 дней 540 дней
от 100 ₽ 5,5 5,75 6 6,5 7 6
от 1 400 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 6 6,25 6,5 6,75 7,25 6,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения, достижении пенсионного возраста, а так же если до пенсионного возраста осталось не более шести месяцев.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 91 дня проценты пересчитываются по ставке 2,25% годовых, по истечении 181 дня - по ставке 2,75% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 11:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Почетный» в 10 городах России
849
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Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
Адрес
153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
Отделения и банкоматы
в городе Иваново
Отделения 8 Банкоматы 9 посмотреть на карте
Телефоны
(4932) 47-15-33

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