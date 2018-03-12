Почетный
Евроальянс, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 100 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
113 257 ₽
Ставка
7,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|271 день
|365 дней
|395 дней
|540 дней
|от 100 ₽
|5,5
|5,75
|6
|6,5
|7
|6
|от 1 400 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|6
|6,25
|6,5
|6,75
|7,25
|6,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения, достижении пенсионного возраста, а так же если до пенсионного возраста осталось не более шести месяцев.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 91 дня проценты пересчитываются по ставке 2,25% годовых, по истечении 181 дня - по ставке 2,75% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 11:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Почетный» в 10 городах России
849
Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
- Адрес
-
153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в городе Иваново
- Телефоны
-
(4932) 47-15-33
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