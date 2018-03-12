Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения, достижении пенсионного возраста, а так же если до пенсионного возраста осталось не более шести месяцев. Вклад на 365 дней открывается при дополнительном условии, что у вкладчика закончился срок действия имеющегося срочного вклада «Высокий доход» или «Пенсионный плюс» и вклад не востребован вкладчиком либо вклад востребуется в дату открытия вклада «Заслуженный».