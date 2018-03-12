Заслуженный
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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|367 дней
|540 дней
|1080 дней
|от 100 ₽ до 3 000 000 ₽
|6,5
|5
|3,5
вклад на 365 дней открывается при дополнительном условии, что у вкладчика закончился срок действия имеющегося срочного вклада «Высокий доход» или «Пенсионный плюс» и вклад не востребован вкладчиком либо вклад востребуется в дату открытия вклада «Заслуженный»
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения, достижении пенсионного возраста, а так же если до пенсионного возраста осталось не более шести месяцев. Вклад на 365 дней открывается при дополнительном условии, что у вкладчика закончился срок действия имеющегося срочного вклада «Высокий доход» или «Пенсионный плюс» и вклад не востребован вкладчиком либо вклад востребуется в дату открытия вклада «Заслуженный».
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 11:54
- Адрес
-
153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в городе Иваново
- Телефоны
-
(4932) 47-15-33
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Для посетителей Банки.ру
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