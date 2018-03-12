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Заслуженный

Евроальянс, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 100 ₽
Срок
от 367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
7
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней 540 дней 1080 дней
от 100 ₽ до 3 000 000 ₽ 6,5 5 3,5

вклад на 365 дней открывается при дополнительном условии, что у вкладчика закончился срок действия имеющегося срочного вклада «Высокий доход» или «Пенсионный плюс» и вклад не востребован вкладчиком либо вклад востребуется в дату открытия вклада «Заслуженный»

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения, достижении пенсионного возраста, а так же если до пенсионного возраста осталось не более шести месяцев. Вклад на 365 дней открывается при дополнительном условии, что у вкладчика закончился срок действия имеющегося срочного вклада «Высокий доход» или «Пенсионный плюс» и вклад не востребован вкладчиком либо вклад востребуется в дату открытия вклада «Заслуженный».

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 11:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Заслуженный» в 10 городах России
861
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Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
Адрес
153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
Отделения и банкоматы
в городе Иваново
Отделения 8 Банкоматы 9 посмотреть на карте
Телефоны
(4932) 47-15-33

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Срочный 2,75 1 000 ₽ Посмотреть
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