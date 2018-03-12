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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей; в течение первых 184 дней после оформления договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 92-го по 183-й день проценты пересчитываются по ставке 1% годовых, с 184-го по 364-й день - по ставке 1,5% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 26.02.2018 13:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.