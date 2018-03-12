Удачный выбор Плюс
Фора-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 500 ₽
Ставка
5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|от 50 000 ₽ до 1 400 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
5 000 рублей; в течение первых 184 дней после оформления договора
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 92-го по 183-й день проценты пересчитываются по ставке 1% годовых, с 184-го по 364-й день - по ставке 1,5% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 13:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удачный выбор Плюс» в 8 городах России
2 950
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
-
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Сберегательный Плюс
|6
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Комфортный
|6
|2 000 000 ₽
|Посмотреть
|Выигрываем вместе
|5,75
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Фора - Пенсионный
|5,3
|2 000 ₽
|Посмотреть
|Валютный капитал
|1
|300 $
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть