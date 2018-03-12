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Пенсионный

Абсолют Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
743
Ставка
7,15%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 91 до 181 дня 181 день от 182 до 271 дня от 272 до 366 дней 367 дней от 368 до 730 дней
от 10 000 ₽ 6,45 6,95 6,7 6,95 7,15 6,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

открывается по достижении пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), а также при предъявлении пенсионного удостоверения или документа ПФР, министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение, НПФ, социальной защиты населения, подтверждающих принадлежность вкладчика к указанной льготной категории граждан

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; 5 000 000 рублей; не позднее 45 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия
один раз; не более 30% от суммы вклада на дату частичного снятия
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
с 1 по 367 день проценты пересчитываются по ставке до востребования, с 368 дня - процентная ставка сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 09:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 214 городах России
46 772
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
Адрес
127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
Сайт
www.absolutbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 13 Банкоматы 15 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-20-05 — единая справочная служба
(495) 777-71-71

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