Пенсионный
Абсолют Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
743 ₽
Ставка
7,15%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 91 до 181 дня
|181 день
|от 182 до 271 дня
|от 272 до 366 дней
|367 дней
|от 368 до 730 дней
|от 10 000 ₽
|6,45
|6,95
|6,7
|6,95
|7,15
|6,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
открывается по достижении пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), а также при предъявлении пенсионного удостоверения или документа ПФР, министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение, НПФ, социальной защиты населения, подтверждающих принадлежность вкладчика к указанной льготной категории граждан
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; 5 000 000 рублей; не позднее 45 дней до окончания срока вклада
- минимальная сумма
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
один раз; не более 30% от суммы вклада на дату частичного снятия
- количество операций частичного снятия
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 1 по 367 день проценты пересчитываются по ставке до востребования, с 368 дня - процентная ставка сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 09:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 214 городах России
46 772
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
- Адрес
-
127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
- Сайт
- www.absolutbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-20-05 — единая справочная служба(495) 777-71-71
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