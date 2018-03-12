открывается по достижении пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), а также при предъявлении пенсионного удостоверения или документа ПФР, министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение, НПФ, социальной защиты населения, подтверждающих принадлежность вкладчика к указанной льготной категории граждан