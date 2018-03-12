Рациональный
Примсоцбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
691 ₽
Ставка
6,7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 10 000 ₽
|6,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
5 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
со 181 дня - по ставке 4% годовых
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,1 п.п. при открытии в интернет-банке
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 20.02.2018 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рациональный» в 23 городах России
2 744
Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
- Адрес
-
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- Отделения и банкоматы
-
в городе Владивосток
- Телефоны
-
8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42
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