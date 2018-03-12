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Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 5 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях со 181 дня - по ставке 4% годовых Увеличение ставки возможно при других условиях +0,1 п.п. при открытии в интернет-банке Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 20.02.2018 12:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.