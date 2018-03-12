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Отличный (при совершении расходных операций)

Солидарность (Самара), вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
409
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 15 000 ₽ 5,5 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
по истечении 30 дней с даты открытия вклада
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 14:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отличный (при совершении расходных операций)» в 16 городах России
599
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
Адрес
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
Отделения и банкоматы
в городе Самара
Отделения 6 Банкоматы 15 посмотреть на карте
Телефоны
(846) 203-44-44
(846) 379-78-78

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