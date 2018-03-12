Отличный (при совершении расходных операций)
Валюта
₽
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
409 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 15 000 ₽
|5,5
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
по истечении 30 дней с даты открытия вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 14:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отличный (при совершении расходных операций)» в 16 городах России
599
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
- Адрес
-
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
- Отделения и банкоматы
-
в городе Самара
- Телефоны
-
(846) 203-44-44(846) 379-78-78
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