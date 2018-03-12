Союзный
Союзный, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 953 ₽
Ставка
7,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽
|6
|7,75
|7,25
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 1 000 $
|0,25
|0,45
|1,1
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 1 000 €
|0,05
|0,15
|0,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ставки досрочного расторжения см. на сайте банка
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 13:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Союзный» в 6 городах России
10 706
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Союзный»
- Адрес
-
107014, г. Москва, ул. Бабаевская, д. 6
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 788-66-99
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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