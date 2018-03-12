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Союзный

Союзный, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 953
Ставка
7,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней
от 50 000 ₽ 6 7,75 7,25
91 день 181 день 367 дней
от 1 000 $ 0,25 0,45 1,1
91 день 181 день 367 дней
от 1 000 € 0,05 0,15 0,35
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ставки досрочного расторжения см. на сайте банка
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 13:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Союзный» в 6 городах России
10 706
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Союзный»
Адрес
107014, г. Москва, ул. Бабаевская, д. 6
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 5 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 788-66-99

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