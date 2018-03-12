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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета/счета по вкладу «до востребования» вкладчика. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 26.02.2018 11:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.