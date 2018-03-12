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Срочный безотзывный

Кредит Урал Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
$
Ставка
до 0,30%
Сумма
от 10 000 $
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
151 $
Ставка
0,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 10 000 $ 0,25
от 50 000 $ 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета/счета по вкладу «до востребования» вкладчика.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный безотзывный» в 1 городе России
667
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Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
Адрес
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
Отделения и банкоматы
в городе Магнитогорск
Отделения 11 Банкоматы 116 посмотреть на карте
Телефоны
(3519) 24-89-33

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