Срочный на 31 день
Майкопбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
4,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
31 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
4,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|от 1 ₽
|4,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 11:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный на 31 день» в 2 городах России
625
Справочная информация
АО «Майкопбанк»
- Адрес
-
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
- Отделения и банкоматы
-
в городе Майкоп
- Телефоны
-
(8772) 52-56-30
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