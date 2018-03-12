Удачный+
Донхлеббанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
3,29%
Сумма
от 250 ₽
Срок
3650 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
97 ₽
Ставка
3,29%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3650 дней
|от 250 ₽
|3,29
два периода начисления процентов: с 1 по 427 день - 5,5%, с 428 по 3650 день - 3%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
50 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке, определенной в договоре
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 13:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удачный+» в 9 городах России
810
Справочная информация
ПАО «Донхлеббанк»
- Адрес
-
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, З6а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 267-40-60
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
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-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
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