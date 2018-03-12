Вход
Поиск

Персона

Левобережный, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
77 925
Ставка
7,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 1 000 000 ₽ 7,75
от 3 000 000 ₽ 7,75
от 5 000 000 ₽ 7,75

на сумму превышающую первоначальный взнос ставка равна 6,75% годовых (от 1 000 000 до 3 000 000, от 3 000 000 до 9 000 000 и от 5 000 000 до 15 000 000 рублей в зависимости от минимальной суммы) и 0,2% годовых (свыше 3 000 000, 9 000 000 или 15 000 000 рублей)

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
на банковский счет «VIP – Black Edition», «VIP -VISA Infinite», «VIP - Platinum»
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается при наличии у вкладчика бизнес кейса.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • иные
100 000 рублей, не позднее 90 дней до окончания срока действия договра
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 11:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Персона» в 38 городах России
4 405
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
Отделения и банкоматы
в городе Новосибирск
Отделения 17 Банкоматы 87 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Любимый 7 50 000 ₽ Посмотреть
Копилка+ 6,75 5 000 ₽ Посмотреть
Электроник 6,75 30 000 ₽ Посмотреть
Пенсионер 6,75 10 000 ₽ Посмотреть
Семейный 6,75 30 000 ₽ Посмотреть
Поддержка+ 6,5 10 ₽ Посмотреть
Вклад особого назначения+ 6,5 500 ₽ Посмотреть
Инвестиционный 6,5 10 000 ₽ Посмотреть
Капиталъ_7,25 6,21 30 000 ₽ Посмотреть
Валютный классический 1,8 100 $ Посмотреть
Валютный запас 0,1 100 ¥ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще