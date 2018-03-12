Комфортный
Донкомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
335 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|от 5 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение первых шести месяцев с момента открытия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные/причисленные к сумме вклада проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 15:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 3 городах России
826
Справочная информация
ПАО «Донской коммерческий банк»
- Адрес
-
344068, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 32а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 245-66-20
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