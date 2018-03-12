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Комфортный

Донкомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
335
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год
от 5 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых шести месяцев с момента открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
выплаченные/причисленные к сумме вклада проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 15:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 3 городах России
826
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Справочная информация
ПАО «Донской коммерческий банк»
Адрес
344068, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 32а
Отделения и банкоматы
в городе Ростов-на-Дону
Отделения 7 Банкоматы 15 посмотреть на карте
Телефоны
(863) 245-66-20

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