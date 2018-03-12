Управляемый
Донкомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 5,05%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
460 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
19 587 ₽
Ставка
5,05%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|460 дней
|от 5 000 ₽
|4,85
|от 300 000 ₽
|5,05
пять периодов начисления процентов: с 1 по 92 день - 6%, с 93 по 184 день - 5,75%, с 185 по 276 день - 5%, с 277 по 368 день - 4,5%, с 369 по 460 день - 3% годовых (от 5 000 рублей); 6,25%, 6%, 5,25%, 4,75%, 3% соответственно (от 300 000 рублей); указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты, капитализированные за каждый 92-дневный период хранения вклада, пересчету не подлежат
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 3 городах России
754
Справочная информация
ПАО «Донской коммерческий банк»
- Адрес
-
344068, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 32а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 245-66-20
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