Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

пять периодов начисления процентов: с 1 по 92 день - 7,2%, с 93 по 184 день - 6,8%, с 185 по 276 день - 6,5%, с 277 по 368 день - 5,5%, с 369 по 460 день - 5% годовых; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада