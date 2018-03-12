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Оптимальный

Донкомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,20%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
460 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 613
Ставка
6,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
460 дней
от 20 000 ₽ 6,2

пять периодов начисления процентов: с 1 по 92 день - 7,2%, с 93 по 184 день - 6,8%, с 185 по 276 день - 6,5%, с 277 по 368 день - 5,5%, с 369 по 460 день - 5% годовых; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты, капитализированные за каждый 92-дневный период хранения вклада, пересчету не подлежат
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 15:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 3 городах России
731
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Справочная информация
ПАО «Донской коммерческий банк»
Адрес
344068, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 32а
Отделения и банкоматы
в городе Ростов-на-Дону
Отделения 7 Банкоматы 15 посмотреть на карте
Телефоны
(863) 245-66-20

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