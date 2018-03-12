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Срочный

Донкомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,60%
Сумма
от 100 $
Срок
от 105 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
30 $
Ставка
0,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
105 дней 185 дней 370 дней
от 100 $ 0,1 0,2 0,4
от 5 000 $ 0,2 0,4 0,6
105 дней 185 дней 370 дней
от 100 € 0,08 0,15 0,3
от 5 000 € 0,15 0,3 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 15:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 3 городах России
723
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Справочная информация
ПАО «Донской коммерческий банк»
Адрес
344068, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 32а
Отделения и банкоматы
в городе Ростов-на-Дону
Отделения 7 Банкоматы 15 посмотреть на карте
Телефоны
(863) 245-66-20

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