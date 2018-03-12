Срочный
Донкомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,60%
Сумма
от 100 $
Срок
от 105 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
30 $
Ставка
0,6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|105 дней
|185 дней
|370 дней
|от 100 $
|0,1
|0,2
|0,4
|от 5 000 $
|0,2
|0,4
|0,6
|105 дней
|185 дней
|370 дней
|от 100 €
|0,08
|0,15
|0,3
|от 5 000 €
|0,15
|0,3
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 15:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 3 городах России
723
Справочная информация
ПАО «Донской коммерческий банк»
- Адрес
-
344068, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 32а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 245-66-20
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