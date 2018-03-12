Долгосрочный
Транскапиталбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
4,55%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
2000 дней
Основные характеристики
- выплата ежегодно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 492 ₽
Ставка
4,55%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|2000 дней
|от 10 000 ₽
|4,55
|2000 дней
|от 300 $
|1,71
|2000 дней
|от 300 €
|0,32
пять периодов начисления процентов по 400 дней каждый: от 2,25 до 7,75% в рублях, от 1,45 до 1,9% в долларах и от 0,1 до 0,75% в евро; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения депозита
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежегодно
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода (400 дней)
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным начислением процентов".
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
сохранение процентов за полные расчетные периоды
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Долгосрочный» в 36 городах России
4 173
Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
- Адрес
-
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-32-00 — единая справочная служба(495) 777-41-50(495) 797-32-00
Специальные предложения
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