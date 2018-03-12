Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

пять периодов начисления процентов по 400 дней каждый: от 2,25 до 7,75% в рублях, от 1,45 до 1,9% в долларах и от 0,1 до 0,75% в евро; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения депозита