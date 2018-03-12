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Стандартный

Девон-Кредит, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, СНИЛС, ИНН.
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,70%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
7 $
Ставка
0,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
31 день 181 день 367 дней
от 1 000 $ 0,05 0,3 0,7
31 день 181 день 367 дней
от 1 000 € 0,05 0,1 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
500 долларов/евро
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 11:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стандартный» в 14 городах России
811
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Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
Адрес
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
Отделения и банкоматы
в городе Альметьевск
Отделения 7 Банкоматы 71 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-92-22 — единая справочная служба

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