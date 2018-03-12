Стандартный
Девон-Кредит, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, СНИЛС, ИНН.
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,70%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 $
Ставка
0,7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|31 день
|181 день
|367 дней
|от 1 000 $
|0,05
|0,3
|0,7
|31 день
|181 день
|367 дней
|от 1 000 €
|0,05
|0,1
|0,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
500 долларов/евро
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 11:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стандартный» в 14 городах России
811
Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
- Адрес
-
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
- Отделения и банкоматы
-
в городе Альметьевск
- Телефоны
-
8 800 200-92-22 — единая справочная служба
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