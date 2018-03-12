Новый Пенсионный
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 296 865 ₽
Ставка
8,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|366 дней
|от 10 000 ₽
|7,75
|от 10 000 000 ₽
|8,05
|от 50 000 000 ₽
|8,25
|366 дней
|от 300 $
|2,25
|от 1 000 000 $
|2,3
|366 дней
|от 300 €
|0,5
|от 1 000 000 €
|0,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ставки досрочного расторжения см. на сайте банка
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 13:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый Пенсионный» в 47 городах России
59 603
Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
- Адрес
-
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
- Сайт
- www.mosoblbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-14-15 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
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|6,75
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