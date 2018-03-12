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Новый Пенсионный

Московский Областной Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
4 296 865
Ставка
8,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
366 дней
от 10 000 ₽ 7,75
от 10 000 000 ₽ 8,05
от 50 000 000 ₽ 8,25
366 дней
от 300 $ 2,25
от 1 000 000 $ 2,3
366 дней
от 300 € 0,5
от 1 000 000 € 0,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ставки досрочного расторжения см. на сайте банка
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 13:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый Пенсионный» в 47 городах России
59 603
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Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
Адрес
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
Сайт
www.mosoblbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 200-14-15 — единая справочная служба

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