185 дней Онлайн (в рублях)
Первомайский, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,45%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
185 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
490 ₽
Ставка
6,45%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|185 дней
|от 15 000 ₽
|6,45
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается через Интернет-банк.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение 60 дней со дня открытия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 10:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «185 дней Онлайн (в рублях)» в 21 городе России
1 226
Справочная информация
ПАО «Банк «Первомайский»
- Адрес
-
350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 139
- Отделения и банкоматы
-
в городе Краснодар
- Телефоны
-
8 800 100-51-00 — единая справочная служба
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