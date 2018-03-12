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185 дней Онлайн (в рублях)

Первомайский, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,45%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
185 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
490
Ставка
6,45%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
185 дней
от 15 000 ₽ 6,45
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается через Интернет-банк.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение 60 дней со дня открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 10:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «185 дней Онлайн (в рублях)» в 21 городе России
1 226
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Справочная информация
ПАО «Банк «Первомайский»
Адрес
350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 139
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 10 Банкоматы 7 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-51-00 — единая справочная служба

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