Вход
Поиск

Янтарный (для держателей карт)

Тольяттихимбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
15
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день
от 1 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 16:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Янтарный (для держателей карт)» в 1 городе России
631
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Тольяттихимбанк»
Адрес
445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Горького, д. 96
Отделения и банкоматы
в городе Тольятти
Отделения 5 Банкоматы 38 посмотреть на карте
Телефоны
(8482) 71-81-71

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Срочный 1,2 1 000 $ Посмотреть
Сберегательный 7,5 50 000 ₽ Посмотреть
Жемчужный (для держателей карт) 7 1 000 ₽ Посмотреть
Мультивалютный 7 100 000 ₽ Посмотреть
Капитал 7 30 000 ₽ Посмотреть
Копилка 7 30 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный — Забота 7 30 000 ₽ Посмотреть
Благополучие 6,5 10 000 ₽ Посмотреть
Рантье 6,5 10 000 ₽ Посмотреть
Изумрудный (для держателей карт) 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Золотая рыбка 6 10 000 ₽ Посмотреть
Лада-Плюс (для держателей карт) 4,5 500 ₽ Посмотреть
Спринт 4,5 10 000 ₽ Посмотреть
Лада (для держателей карт) 3,75 500 ₽ Посмотреть
Универсальный (для держателей карт) 3 500 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще