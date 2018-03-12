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Лада (для держателей карт)

Тольяттихимбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
3,75%
Сумма
от 500 ₽
Срок
190 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
10
Ставка
3,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых; ставки плавающие, зависят от: Ключевая ставка Банка России
190 дней
от 500 ₽ 3,75

процентная ставка равна 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • иные
кратная 100 рублям
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 16:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Лада (для держателей карт)» в 1 городе России
653
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Справочная информация
АО «Тольяттихимбанк»
Адрес
445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Горького, д. 96
Отделения и банкоматы
в городе Тольятти
Отделения 5 Банкоматы 38 посмотреть на карте
Телефоны
(8482) 71-81-71

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