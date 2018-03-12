Жемчужный (для держателей карт)
Тольяттихимбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
70 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 1 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
только безналичным путем со своего счета через банкомат
- иные
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 16:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Жемчужный (для держателей карт)» в 1 городе России
648
Справочная информация
АО «Тольяттихимбанк»
- Адрес
-
445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Горького, д. 96
- Отделения и банкоматы
-
в городе Тольятти
- Телефоны
-
(8482) 71-81-71
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