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МультиПлюс

Руссобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
18 049
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 400 дней
от 300 000 ₽ 4,25 5,5 6
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 400 дней
от 5 300 $ 0,75 1 1,25
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 400 дней
от 4 360 € 0,01 0,01 0,01

минимальная сумма вклада - 300 000 рублей или эквивалент в валюте по курсу ЦБ РФ

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
мультивалютный
Особые условия

Вклад открывается в трех валютах: рублях, долларах и евро.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
3 000 рублей, 100 долларов или евро
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 11:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МультиПлюс» в 1 городе России
1 243
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Руссобанк»
Адрес
119121, Москва, ул. Плющиха, д. 10, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(499) 241-13-95

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