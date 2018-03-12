МультиПлюс
Руссобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
18 049 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 400 дней
|от 300 000 ₽
|4,25
|5,5
|6
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 400 дней
|от 5 300 $
|0,75
|1
|1,25
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 400 дней
|от 4 360 €
|0,01
|0,01
|0,01
минимальная сумма вклада - 300 000 рублей или эквивалент в валюте по курсу ЦБ РФ
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- мультивалютный
- Особые условия
-
Вклад открывается в трех валютах: рублях, долларах и евро.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
3 000 рублей, 100 долларов или евро
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 11:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МультиПлюс» в 1 городе России
1 243
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Руссобанк»
- Адрес
-
119121, Москва, ул. Плющиха, д. 10, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(499) 241-13-95
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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