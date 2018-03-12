Доходный
Руссобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
67 162 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 400 дней
|от 30 000 ₽
|5,5
|6
|6,25
|от 1 000 000 ₽
|6
|6,25
|6,5
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 400 дней
|от 1 000 $ до 100 000 $
|1
|1,25
|1,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
выпускается банковская карта MasterCard Gold или Visa Gold в соответствии с тарифами Банка
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 11:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 1 городе России
1 958
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Руссобанк»
- Адрес
-
119121, Москва, ул. Плющиха, д. 10, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(499) 241-13-95
Специальные предложения
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