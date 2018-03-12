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Доходный

Руссобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
67 162
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 400 дней
от 30 000 ₽ 5,5 6 6,25
от 1 000 000 ₽ 6 6,25 6,5
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 400 дней
от 1 000 $ до 100 000 $ 1 1,25 1,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
выпускается банковская карта MasterCard Gold или Visa Gold в соответствии с тарифами Банка
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 11:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 1 городе России
1 958
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Руссобанк»
Адрес
119121, Москва, ул. Плющиха, д. 10, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(499) 241-13-95

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