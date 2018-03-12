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Газпромбанк - Пенсионные сбережения

Газпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока или ежегодно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
498
Ставка
6,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 1 год 1 день 2 года 1 день 3 года 1 день
от 15 000 ₽ 6,6 6,7 6,7 6,2 6,2
91 день 181 день 1 год 1 день 2 года 1 день 3 года 1 день
от 500 $ 0,4 1 1,5 1,5 1,5
91 день 181 день 1 год 1 день 2 года 1 день 3 года 1 день
от 500 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежегодно на текущий счёт или на счёт банковской карты
по вкладам на срок 91 день, 181 день и 1 год 1 день – в день окончания срока вклада, по вкладам на срок 2 года 1 день и 3 года 1 день - ежегодно
Капитализация
ежегодно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
принимается от физических лиц – граждан РФ / иностранных граждан или лиц без гражданства по достижении пенсионного возраста: для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет или при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из Пенсионного фонда РФ об установлении и/или назначении страховой пенсии/пенсии по государственному обеспечению или документа о назначении ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему РФ
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по вкладам на срок 2 года 1 день и 3 года 1 день ранее выплаченные за каждый полный год проценты не пересчитываются, а остальных случаях - по ставке "до востребования"
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 16:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Газпромбанк - Пенсионные сбережения» в 210 городах России
39 737
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 26 Банкоматы 213 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-07-01 — единая справочная служба
(495) 913-79-99
8 800 100-00-89 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт

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