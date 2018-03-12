Параметры вклада

Выплата процентов

в конце срока или ежегодно на текущий счёт или на счёт банковской карты по вкладам на срок 91 день, 181 день и 1 год 1 день – в день окончания срока вклада, по вкладам на срок 2 года 1 день и 3 года 1 день - ежегодно

Капитализация

ежегодно по выбору клиента

Специальный вклад

пенсионный принимается от физических лиц – граждан РФ / иностранных граждан или лиц без гражданства по достижении пенсионного возраста: для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет или при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из Пенсионного фонда РФ об установлении и/или назначении страховой пенсии/пенсии по государственному обеспечению или документа о назначении ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему РФ

Особые условия

нет

Пополнение

нет

Частичное снятие

невозможно

Досрочное расторжение

на льготных условиях по вкладам на срок 2 года 1 день и 3 года 1 день ранее выплаченные за каждый полный год проценты не пересчитываются, а остальных случаях - по ставке "до востребования"

Увеличение ставки

нет

Автопролонгация

возможна

Открытие вклада online

невозможно

Удаленное открытие вклада

невозможно

Дата актуализации

02.03.2018 16:00