Газпромбанк - Пенсионные сбережения
Газпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока или ежегодно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
498 ₽
Ставка
6,7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|1 год 1 день
|2 года 1 день
|3 года 1 день
|от 15 000 ₽
|6,6
|6,7
|6,7
|6,2
|6,2
|91 день
|181 день
|1 год 1 день
|2 года 1 день
|3 года 1 день
|от 500 $
|0,4
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|91 день
|181 день
|1 год 1 день
|2 года 1 день
|3 года 1 день
|от 500 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока или ежегодно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
по вкладам на срок 91 день, 181 день и 1 год 1 день – в день окончания срока вклада, по вкладам на срок 2 года 1 день и 3 года 1 день - ежегодно
- Капитализация
- ежегодно по выбору клиента
- Специальный вклад
-
пенсионный
принимается от физических лиц – граждан РФ / иностранных граждан или лиц без гражданства по достижении пенсионного возраста: для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет или при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из Пенсионного фонда РФ об установлении и/или назначении страховой пенсии/пенсии по государственному обеспечению или документа о назначении ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему РФ
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по вкладам на срок 2 года 1 день и 3 года 1 день ранее выплаченные за каждый полный год проценты не пересчитываются, а остальных случаях - по ставке "до востребования"
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 16:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Газпромбанк - Пенсионные сбережения» в 210 городах России
39 737
Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
-
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-07-01 — единая справочная служба(495) 913-79-998 800 100-00-89 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
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Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
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