Отзывно-пополняемый
Валюта
₽
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
168 603 ₽
Ставка
6,8%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽
|4,8
|3,8
|от 500 000 ₽
|5,3
|4,3
|от 1 000 000 ₽
|6,3
|5,3
|от 5 000 000 ₽
|6,8
|6,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты на минимальную сумму вклада начисляются по ставке вклада "До востребования", на суммы свыше минимальной - по ставке вклада
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 16.02.2018 10:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отзывно-пополняемый» в 1 городе России
758
Справочная информация
АО «Банк «Объединенный капитал»
- Адрес
-
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, кор. 2, лит. А
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 325-94-95
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