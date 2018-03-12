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Отзывно-пополняемый

Объединенный Капитал, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
168 603
Ставка
6,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 50 000 ₽ 4,8 3,8
от 500 000 ₽ 5,3 4,3
от 1 000 000 ₽ 6,3 5,3
от 5 000 000 ₽ 6,8 6,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты на минимальную сумму вклада начисляются по ставке вклада "До востребования", на суммы свыше минимальной - по ставке вклада
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
16.02.2018 10:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отзывно-пополняемый» в 1 городе России
758
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Справочная информация
АО «Банк «Объединенный капитал»
Адрес
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, кор. 2, лит. А
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 3 Банкоматы 4 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 325-94-95

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