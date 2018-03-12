Персональный подход
Нефтепромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 651 719 ₽
Ставка
8,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 10 000 000 ₽
|8,2
|от 30 000 000 ₽
|8,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
3 000 000 рублей; в течение первых 181 дней срока действия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при сроке вклада после 91 дня – по ставке 6%
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 28.02.2018 16:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Персональный подход» в 5 городах России
7 746
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк»
- Адрес
-
123001, Москва, Вспольный пер., д. 19/20, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 234-22-00
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