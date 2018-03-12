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Персональный подход

Нефтепромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 651 719
Ставка
8,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 10 000 000 ₽ 8,2
от 30 000 000 ₽ 8,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
3 000 000 рублей; в течение первых 181 дней срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при сроке вклада после 91 дня – по ставке 6%
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 16:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Персональный подход» в 5 городах России
7 746
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк»
Адрес
123001, Москва, Вспольный пер., д. 19/20, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 8 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 234-22-00

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