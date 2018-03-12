Коллективный
Генбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
3,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
39 ₽
Ставка
3,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 1 000 ₽ до 1 400 000 ₽
|3,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- зарплатный
- Особые условия
-
Вклад открывается клиентам, получающим заработную плату в рамках зарплатных договоров, а также сотрудникам банка.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 13:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Коллективный» в 36 городах России
1 669
Справочная информация
АО «Генбанк»
- Адрес
-
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в городе Симферополь
- Телефоны
-
8 800 333-55-45 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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