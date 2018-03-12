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Коллективный

Генбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
3,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
39
Ставка
3,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 1 000 ₽ до 1 400 000 ₽ 3,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
зарплатный
Особые условия

Вклад открывается клиентам, получающим заработную плату в рамках зарплатных договоров, а также сотрудникам банка.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 13:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Коллективный» в 36 городах России
1 669
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Справочная информация
АО «Генбанк»
Адрес
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
Отделения и банкоматы
в городе Симферополь
Отделения 33 Банкоматы 105 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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