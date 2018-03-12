Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

пять периодов начисления процентов: 1-30 день - 6,5% в рублях, 0,95% в долларах, 0,6% в евро, 31-90 день - 6,75% в рублях, 0,95% в долларах, 0,6% в евро, 91-270 день - 7% в рублях, 1,25% в долларах, 0,8% в евро, 271-390 день - 6,25% (70% от ставки рефинансирования+1% ), 0,6% в долларах/евро, с 391-го и до конца срока - 5,25% в рублях (70% от ставки рефинансирования), 0,1% в долларах/евро; указана средняя ставка за весь срок размещения вклада