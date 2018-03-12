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Накопительный (с пакетом услуг)

Уральский Банк Реконструкции и Развития, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
390 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
3 586
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
390 дней
от 50 000 ₽ 6,5
390 дней
от 300 $ 1,5
390 дней
от 300 € 1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается с оформлением пакета услуг "Всё под контролем".

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
в кассах банка - от 20 000 рублей, 100 долларов/евро, безналичным способом - без ограничений
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия
возможно частичное изъятие суммы вклада в количестве не более четырех расходных операций в течение срока действия вклада в размере не более 50 000 рублей / 1 000 долларов США / 1 000 евро за одну операцию, включая проценты
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
возможно
для новых клиентов вклад открывается при оформлении заявки, размещенной на сайте банка, после чего сотрудник банка связывается и консультирует об условиях предлагаемого продукта (затем в офисе достаточно показать индивидуальный код,пришедший по смс-сообщению после заполнения заявки)
Дата актуализации
01.03.2018 10:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный (с пакетом услуг)» в 91 городе России
57 232
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Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
Сайт
www.ubrr.ru
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 32 Банкоматы 183 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр
8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса

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