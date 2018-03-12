Накопительный (с пакетом услуг)
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
390 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 586 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|390 дней
|от 50 000 ₽
|6,5
|390 дней
|от 300 $
|1,5
|390 дней
|от 300 €
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается с оформлением пакета услуг "Всё под контролем".
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в кассах банка - от 20 000 рублей, 100 долларов/евро, безналичным способом - без ограничений
- минимальная сумма
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
возможно частичное изъятие суммы вклада в количестве не более четырех расходных операций в течение срока действия вклада в размере не более 50 000 рублей / 1 000 долларов США / 1 000 евро за одну операцию, включая проценты
- количество операций частичного снятия
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
-
возможно
для новых клиентов вклад открывается при оформлении заявки, размещенной на сайте банка, после чего сотрудник банка связывается и консультирует об условиях предлагаемого продукта (затем в офисе достаточно показать индивидуальный код,пришедший по смс-сообщению после заполнения заявки)
- Дата актуализации
- 01.03.2018 10:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный (с пакетом услуг)» в 91 городе России
57 232
Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
- Адрес
-
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
- Сайт
- www.ubrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса
Специальные предложения
по вкладам
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