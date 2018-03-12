Параметры вклада

Выплата процентов

ежемесячно на счёт банковской карты

Капитализация

ежемесячно

Специальный вклад

нет

Особые условия

Вклад открывается с оформлением пакета услуг "Всё под контролем".

Пополнение

возможно, но есть ограничения: минимальная сумма в кассах банка - от 20 000 рублей, 100 долларов/евро, безналичным способом - без ограничений

Частичное снятие

возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия возможно частичное изъятие суммы вклада в количестве не более четырех расходных операций в течение срока действия вклада в размере не более 50 000 рублей / 1 000 долларов США / 1 000 евро за одну операцию, включая проценты

Досрочное расторжение

по ставке до востребования

Увеличение ставки

нет

Автопролонгация

невозможна

Открытие вклада online

невозможно

Удаленное открытие вклада

возможно для новых клиентов вклад открывается при оформлении заявки, размещенной на сайте банка, после чего сотрудник банка связывается и консультирует об условиях предлагаемого продукта (затем в офисе достаточно показать индивидуальный код,пришедший по смс-сообщению после заполнения заявки)

Дата актуализации

01.03.2018 10:57