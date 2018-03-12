Комфортный
Руссобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
4,75%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
355 ₽
Ставка
4,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|от 91 до 180 дней
|от 30 000 ₽
|4,75
|от 91 до 180 дней
|от 1 000 $
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей, 1 000 долларов; прекращается за 30 дней до даты окончания вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
минимальная сумма разового снятия - 10 000 рублей, 1 000 долларов
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке вклада
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 11:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 1 городе России
938
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Руссобанк»
- Адрес
-
119121, Москва, ул. Плющиха, д. 10, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(499) 241-13-95
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