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Комфортный

Руссобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
4,75%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
355
Ставка
4,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
от 91 до 180 дней
от 30 000 ₽ 4,75
от 91 до 180 дней
от 1 000 $ 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей, 1 000 долларов; прекращается за 30 дней до даты окончания вклада
Частичное снятие
возможно
минимальная сумма разового снятия - 10 000 рублей, 1 000 долларов
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по ставке вклада
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 11:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 1 городе России
938
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Руссобанк»
Адрес
119121, Москва, ул. Плющиха, д. 10, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(499) 241-13-95

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