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Стандарт

Белгородсоцбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 540 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
15 996
Ставка
8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней 730 дней
от 100 000 ₽ 7,75 8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 17:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стандарт» в 3 городах России
1 883
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Справочная информация
АО «Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Адрес
308000, Белгородская обл., г. Белгород, Белгородский пр-т, д. 73
Отделения и банкоматы
в городе Белгород
Отделения 3 Банкоматы 7 посмотреть на карте
Телефоны
(4722) 32-22-08

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