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Онлайн Универсальный

Транскапиталбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,53%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 183 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
337 405
Ставка
6,53%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
183 дня 366 дней 570 дней
от 50 000 ₽ 5 5,53 5,53
от 200 000 ₽ 5,5 5,78 5,78
от 750 000 ₽ 5,75 6,03 6,03
от 5 000 000 ₽ до 25 000 000 ₽ 6,25 6,53 6,53
183 дня 366 дней 570 дней
от 1 000 $ 0,26 0,35 0,35
от 5 000 $ 0,3 0,6 0,6
от 30 000 $ 0,4 0,75 0,75
от 100 000 $ до 500 000 $ 0,55 0,78 0,78
183 дня 366 дней 570 дней
от 1 000 € 0,11 0,11 0,11
от 5 000 € 0,11 0,25 0,25
от 30 000 € 0,13 0,4 0,4
от 100 000 € до 500 000 € 0,25 0,52 0,52

на сумму вклада превышающую размер максимальной суммы вклада, проценты начисляются по ставке 0,01 процентов годовых

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается только через интернет-банк.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
если в течении срока вклада в результате расходования сумма вклада переходит в суммовую градацию, отличную от той, к которой был отнесен вклад при его приеме банком, процентная ставка по вкладу автоматически устанавливается на уровне, соответствующем новой суммовой градации, к которой относится сумма вклада, со дня, следующего за днем изменения суммы вклада
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Онлайн Универсальный» в 36 городах России
2 977
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 17 Банкоматы 44 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-32-00 — единая справочная служба
(495) 777-41-50
(495) 797-32-00

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