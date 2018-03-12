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Перспектива роста Максимум

Возрождение, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 2 500 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
177 986
Ставка
7,1%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 184 дня 366 дней 547 дней 731 день
от 2 500 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,6 7,05 7,1 6,8 6,55
91 день 184 дня 366 дней 547 дней 731 день
от 45 000 $ до 180 000 $ 1,5 1,6 1,6
91 день 184 дня 366 дней 547 дней 731 день
от 45 000 € до 180 000 € 0,55 0,6 0,6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока вклада; если сумма вклада превысит максимальную, то на разницу проценты начисляются по ставке 0,65% базовой
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
со 184 дня - в размере 0,65% ставки по вкладу
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспектива роста Максимум» в 81 городе России
5 264
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
Сайт
www.vbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 5 Банкоматы 8 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Традиция успеха Максимум 7,4 2 500 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка (пенсионный) 6,95 1 500 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка 6,95 1 500 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя выгода 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Доход 7,3 1 000 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт 7 1 000 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт+ 7 1 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход 7,6 50 000 ₽ Посмотреть
Моментальный 7 1 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс (пенсионный) 6,95 1 500 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс 6,95 1 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 12 месяцев) 6,73 100 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Мои возможности 6,45 1 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 6 месяцев) 6,37 100 000 ₽ Посмотреть
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