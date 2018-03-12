Перспектива роста Максимум
Возрождение, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 2 500 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
177 986 ₽
Ставка
7,1%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|184 дня
|366 дней
|547 дней
|731 день
|от 2 500 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,6
|7,05
|7,1
|6,8
|6,55
|91 день
|184 дня
|366 дней
|547 дней
|731 день
|от 45 000 $ до 180 000 $
|—
|—
|1,5
|1,6
|1,6
|91 день
|184 дня
|366 дней
|547 дней
|731 день
|от 45 000 € до 180 000 €
|—
|—
|0,55
|0,6
|0,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее 30 дней до окончания срока вклада; если сумма вклада превысит максимальную, то на разницу проценты начисляются по ставке 0,65% базовой
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
со 184 дня - в размере 0,65% ставки по вкладу
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 28.02.2018 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспектива роста Максимум» в 81 городе России
5 264
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
-
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 755-00-05 — единая справочная служба
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