Вклад может быть открыт клиентам, заключившим договор инвестиционного страхования жизни «Инвестор 2.0» со страховой компанией «Ренессанс Жизнь» или договор инвестиционного страхования жизни "Вита Инвест" страховой компании "Согласие-Вита" сроком на 5 лет, страховая премия по которому равна или более суммы вклада «Ренессанс Инвестиционный» или договор накопительного страхования жизни «Наследие» со страховой компанией «Ренессанс Жизнь», страховая премия по которому составляет не менее 20% от суммы вклада «Ренессанс Инвестиционный». Открытие вклада возможно в день заключения договора страхования и оплаты страховой премии.