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Ренессанс Инвестиционный (при заключении договора ИСЖ)

Ренессанс Кредит, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
59 011
Ставка
8,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 100 000 ₽ 8,25
от 1 400 000 ₽ 8,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
Особые условия

Вклад может быть открыт клиентам, заключившим договор инвестиционного страхования жизни «Инвестор 2.0» со страховой компанией «Ренессанс Жизнь» или договор инвестиционного страхования жизни "Вита Инвест" страховой компании "Согласие-Вита" сроком на 5 лет, страховая премия по которому равна или более суммы вклада «Ренессанс Инвестиционный» или договор накопительного страхования жизни «Наследие» со страховой компанией «Ренессанс Жизнь», страховая премия по которому составляет не менее 20% от суммы вклада «Ренессанс Инвестиционный». Открытие вклада возможно в день заключения договора страхования и оплаты страховой премии.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Ренессанс Доходный"
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 13:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ренессанс Инвестиционный (при заключении договора ИСЖ)» в 82 городах России
16 536
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 20 Банкоматы 8 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 981-09-81
8 800 200-09-81 — единая справочная служба

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