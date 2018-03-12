Ренессанс Инвестиционный (при заключении договора ИСЖ)
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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|181 день
|от 100 000 ₽
|8,25
|от 1 400 000 ₽
|8,5
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- страховой
- Особые условия
-
Вклад может быть открыт клиентам, заключившим договор инвестиционного страхования жизни «Инвестор 2.0» со страховой компанией «Ренессанс Жизнь» или договор инвестиционного страхования жизни "Вита Инвест" страховой компании "Согласие-Вита" сроком на 5 лет, страховая премия по которому равна или более суммы вклада «Ренессанс Инвестиционный» или договор накопительного страхования жизни «Наследие» со страховой компанией «Ренессанс Жизнь», страховая премия по которому составляет не менее 20% от суммы вклада «Ренессанс Инвестиционный». Открытие вклада возможно в день заключения договора страхования и оплаты страховой премии.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Ренессанс Доходный"
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 13:32
- Адрес
-
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 981-09-818 800 200-09-81 — единая справочная служба
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