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Инвестиционный (50% и более от суммы ИСЖ)

Азиатско-Тихоокеанский Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,90%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
17 898
Ставка
8,9%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
182 дня 367 дней
от 200 000 ₽ 8,8 8,9

сумма единовременного страхового взноса по полису инвестиционного страхования жизни должна составлять не менее 50% от суммы вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
Особые условия

Вклад открывается при условии одновременного оформления инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с компанией ООО СК "Росгосстрах-жизнь" или с компанией ООО "АльфаСтрахование-Жизнь".

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
15.02.2018 13:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный (50% и более от суммы ИСЖ)» в 108 городах России
8 167
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
Отделения и банкоматы
в городе Благовещенск
Отделения 9 Банкоматы 18 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-13-21 — единая справочная служба

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