Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

сумма единовременного страхового взноса по полису инвестиционного страхования жизни должна составлять не менее 60% от суммы вклада

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад страховой Особые условия Вклад открывается при условии одновременного оформления инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с компанией ООО СК "Росгосстрах-жизнь" или с компанией ООО "АльфаСтрахование-Жизнь". Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 15.02.2018 13:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.