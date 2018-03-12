Инвестиционный (60% и более от суммы ИСЖ)
Валюта
₽
Ставка
до 9,00%
Сумма
от 167 000 ₽
Срок
от 182 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
15 112 ₽
Ставка
9%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|182 дня
|367 дней
|от 167 000 ₽
|8,9
|9
сумма единовременного страхового взноса по полису инвестиционного страхования жизни должна составлять не менее 60% от суммы вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- страховой
- Особые условия
-
Вклад открывается при условии одновременного оформления инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с компанией ООО СК "Росгосстрах-жизнь" или с компанией ООО "АльфаСтрахование-Жизнь".
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 15.02.2018 13:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный (60% и более от суммы ИСЖ)» в 108 городах России
21 794
Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
- Адрес
-
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
- Отделения и банкоматы
-
в городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 100-13-21 — единая справочная служба
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