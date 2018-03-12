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Пенсионный доход плюс

Майский, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
Валюта
Ставка
5,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
8 066
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года
от 50 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
10 рублей - наличными средствами; безналичным - путем перечисления средств из Пенсионного фонда РФ, бюджетных учреждения и другое
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
неснижаемый остаток - 5 000 рублей; по истечении одного месяца с момента заключения настоящего договора
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный доход плюс» в 1 городе России
607
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Справочная информация
ООО «Банк «Майский»
Адрес
361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, д. 23
Отделения и банкоматы
в городе Майский
Телефоны
(86633) 2-24-60

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