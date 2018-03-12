Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 10 рублей - наличными средствами; безналичным - путем перечисления средств из Пенсионного фонда РФ, бюджетных учреждения и другое Частичное снятие возможно, но есть ограничения: неснижаемый остаток - 5 000 рублей; по истечении одного месяца с момента заключения настоящего договора Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 14:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.