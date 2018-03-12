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Оптимальный Плюс

Народный Инвестиционный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 621
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день
от 100 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 17:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный Плюс» в 3 городах России
740
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Справочная информация
ЗАО «Народный Инвестиционный Банк»
Адрес
443010, г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36
Отделения и банкоматы
в городе Самара
Отделения 3 Банкоматы 8 посмотреть на карте
Телефоны
(846) 342-57-50

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