Оптимальный Плюс
Валюта
₽
Ставка
6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 621 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|от 100 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 17:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный Плюс» в 3 городах России
740
Справочная информация
ЗАО «Народный Инвестиционный Банк»
- Адрес
-
443010, г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36
- Отделения и банкоматы
-
в городе Самара
- Телефоны
-
(846) 342-57-50
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