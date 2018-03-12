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Таврический Максимум (в офисах банка)

Таврический, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
199
Ставка
8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 730 дней 1095 дней
от 10 000 ₽ 8 8 7,9
91 день 181 день 367 дней 730 дней 1095 дней
от 1 000 $ 2 2,3 2,5 2,75
91 день 181 день 367 дней 730 дней 1095 дней
от 1 000 € 1 1 1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 12:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Таврический Максимум (в офисах банка)» в 5 городах России
65 322
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Справочная информация
ОАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 31 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 329-55-10

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Таврический Максимум (онлайн) 8,1 10 000 ₽ Посмотреть
Уверенный выбор 8,8 50 000 ₽ Посмотреть
Премиальный 7,9 5 000 000 ₽ Посмотреть
Достижимый (онлайн) 7,7 1 500 000 ₽ Посмотреть
Достижимый (в офисах банка) 7,6 1 500 000 ₽ Посмотреть
Удобный (онлайн) 7,3 500 000 ₽ Посмотреть
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