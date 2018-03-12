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Срочный на 1 год

Центр-инвест, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
36 000
Ставка
7,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год
от 25 000 ₽ 6,8
от 500 000 ₽ 7,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 17:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный на 1 год» в 80 городах России
3 094
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 62
Отделения и банкоматы
в городе Ростов-на-Дону
Отделения 22 Банкоматы 154 посмотреть на карте
Телефоны
(863) 200-00-00

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
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Пенсионный Накопительный на 1,5 года (льготное ежеквартальное расторжение) 5,67 10 000 ₽ Посмотреть
Особый 5 25 000 ₽ Посмотреть
Срочный на 3 года 3,97 500 000 ₽ Посмотреть
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