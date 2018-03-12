Срочный (в валюте)
Кредитинвест, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,20%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 $
Ставка
1,2%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 дня до 1 года
|от 1 000 $
|0,2
|0,6
|1,2
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 дня до 1 года
|от 1 000 €
|0,1
|0,3
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (в валюте)» в 8 городах России
666
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кредитинвест»
- Адрес
-
368510, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пл. Героев, д. 1.
- Отделения и банкоматы
-
в городе Кизилюрт
- Телефоны
-
(8722) 64-92-92
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Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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