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Срочный (в валюте)

Кредитинвест, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,20%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
6 $
Ставка
1,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года
от 1 000 $ 0,2 0,6 1,2
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года
от 1 000 € 0,1 0,3 1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (в валюте)» в 8 городах России
666
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кредитинвест»
Адрес
368510, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пл. Героев, д. 1.
Отделения и банкоматы
в городе Кизилюрт
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(8722) 64-92-92

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