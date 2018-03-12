Комфорт
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,50%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
22 623 ₽
Ставка
7,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|367 дней
|от 300 000 ₽
|7,5
|367 дней
|от 10 000 $
|1,8
|367 дней
|от 10 000 €
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается клиентам банка, у которых в 2017-2018 г.г. истекли или истекают сроки действия вкладов "Комфорт", "Комфорт VIP".
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
50 000 рублей, 1 000 долларов/евро
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 17:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфорт» в 6 городах России
3 385
Справочная информация
АО «Международный банк Санкт-Петербурга»
- Адрес
-
194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 5
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 327-11-08
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