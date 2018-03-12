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Комфорт

Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП), вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,50%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
22 623
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 300 000 ₽ 7,5
367 дней
от 10 000 $ 1,8
367 дней
от 10 000 € 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается клиентам банка, у которых в 2017-2018 г.г. истекли или истекают сроки действия вкладов "Комфорт", "Комфорт VIP".

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
50 000 рублей, 1 000 долларов/евро
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 17:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфорт» в 6 городах России
3 385
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Справочная информация
АО «Международный банк Санкт-Петербурга»
Адрес
194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 5
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 327-11-08

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