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Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается клиентам банка, у которых в 2017-2018 г.г. истекли или истекают сроки действия вкладов "Комфорт", "Комфорт VIP". Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 17:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.