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Валютная копилка

Сибсоцбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,70%
Сумма
от 5 000 $
Срок
от 92 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
35 $
Ставка
0,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
92 дня 184 дня 368 дней
от 5 000 $ 0,3 0,5 0,7
92 дня 184 дня 368 дней
от 5 000 € 0,01 0,05 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 16:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютная копилка» в 8 городах России
734
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Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
Адрес
656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
Отделения и банкоматы
в городе Барнаул
Отделения 6 посмотреть на карте
Телефоны
(3852) 37-02-01

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