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Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 04.09.2018 15:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.