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Выгодный+

ТЭМБР-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,25%
Сумма
от 800 000 ₽
Срок
735 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
124 417
Ставка
7,25%

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Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
735 дней
от 800 000 ₽ 7,25

три периода начисления процентов:

  • с первого по 367 день - 7,5% годовых;
  • с 368 по 735 день - 7% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
04.09.2018 15:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный+» в 636 городах России
81
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Справочная информация
АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития»
Адрес
127473, г. Москва, <nobr>1-й</nobr> Волконский пер., д. 10
Сайт
www.tembr.ru
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Телефоны
(495) 775-62-82

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Базовый 7,45 1 000 000 ₽ Посмотреть
Осенний 7,35 100 000 ₽ Посмотреть
Базовый+ 7,3 1 000 000 ₽ Посмотреть
Осенний хит 7,25 800 000 ₽ Посмотреть
Выгодный 7,2 800 000 ₽ Посмотреть
VIP+ 7,2 3 000 000 ₽ Посмотреть
Привлекательный 5,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
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